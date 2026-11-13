Dieciocho personas condenadas tras la Operación Escudo en San Miguelito

Un total de 18 personas fueron condenadas a penas de entre 80 y 120 meses de prisión por los delitos de venta y comercialización de sustancias ilícitas y posesión simple, como resultado de la Operación Escudo, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal de Garantías, luego de que las personas imputadas aceptaran su responsabilidad en los hechos. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que las vinculaban con la comisión de los delitos.

Dos personas aprehendidas en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza fueron condenadas a 80 y 86 meses de prisión. En tanto, otras dos, capturadas en Omar Torrijos Herrera, recibieron condenas de 80 y 120 meses. Por su parte, una persona aprehendida en Belisario Porras fue condenada a 84 meses de prisión.

Asimismo, cuatro personas aprehendidas en Belisario Frías recibieron penas de 84 y 86 meses de prisión, mientras que otras cinco, capturadas en José Domingo Espinar, fueron condenadas a 86 meses. Dos personas aprehendidas en Mateo Iturralde recibieron 82 meses de prisión cada una y otras dos, capturadas en Arnulfo Arias, fueron condenadas a 84 y 120 meses.

Durante las distintas audiencias también se legalizaron las diligencias realizadas y las aprehensiones de todas las personas involucradas.

La operación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito, en conjunto con unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en sectores como El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento, El Crisol y Villa Lucre, entre otros puntos.

Durante las diligencias, la Fiscalía ubicó sustancias ilícitas ocultas en dulces, drogas sintéticas, cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones, iniciadas en julio de 2026, estas personas presuntamente se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas en las inmediaciones de establecimientos comerciales, centros escolares, canchas deportivas y un centro comercial del distrito.