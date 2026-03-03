Detienen exfuncionaria de la DGI señalada por crear créditos fiscales ficticios por más de B/.500 mil

Una exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI) fue aprehendida durante un allanamiento en Brisas del Golf, en una operación que también aseguró provisionalmente un apartamento valorado en B/.145,000 en Bella Vista.

La acción fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación, que actuó en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

La Procuraduría General detalló que durante la investigación se recopilaron “elementos de convicción en 5 causas que mantiene la Fiscalía Anticorrupción, relacionados a esta persona por su vinculación a los hechos denunciados por la Dirección General de Ingresos por el reconocimiento de créditos fiscales por compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas a través de resoluciones fraudulentas que crearon créditos ficticios en perjuicio de esa entidad”.

Las cuantías de las 5 carpetillas ascienden a más de 500,000 dólares.

Se detalló que próximamente se solicitará audiencias de solicitudes múltiples a fin de legalizar la aprehensión de la ciudadana, formulación de imputación y la imposición de medidas cautelares en todas las causas.

En este caso hay 6 personas imputadas: 3 exfuncionarios y 3 particulares.