Detienen en Tocumen a ciudadano costarricense requerido por Estados Unidos por presunta estafa

Un ciudadano de nacionalidad costarricense fue detenido en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras detectarse que mantenía una orden de arresto emitida por las autoridades de Estados Unidos por el delito de estafa, informó el Servicio Nacional de Migración.

De acuerdo con la entidad, el hecho ocurrió el 21 de octubre de 2026, durante labores de control migratorio. El pasajero había llegado procedente de Costa Rica y se encontraba en tránsito hacia Colombia cuando, durante la verificación de sus documentos, se detectó la notificación de arresto vigente.

Tras confirmar la información, el ciudadano fue puesto a disposición de INTERPOL para los trámites legales correspondientes.

Migración indicó que mantiene controles permanentes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en coordinación con organismos internacionales de seguridad, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el control migratorio en el país.