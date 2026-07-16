Detienen a uno de los principales sospechosos del millonario fraude fiscal en la Operación Pandora

La Policía Nacional (PN) informó que capturó a un hombre señalado como uno de los principales sospechosos de una red de corrupción y fraude fiscal investigada en el marco de la Operación Pandora.

Se detalló que “la aprehensión fue efectiva luego que el hombre se presentara ante el Ministerio Público, tras realizarle una serie de diligencias de allanamientos en su búsqueda”.

De acuerdo con las investigaciones, la presunta organización habría ejecutado fraudes que supera los 40 millones de dólares mediante la utilización de créditos fiscales ficticios y la alteración de cuentas dentro del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Hasta la fecha, la fiscalía imputó cargos a un total de 16 personas aprehendidas en la operación Pandora; 13 están bajo detención provisional y 3 con retención domiciliaria.