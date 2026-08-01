Detienen a un hombre acusado de reclutar jóvenes para guerra entre Rusia y Ucrania

Una jueza de Garantías ordenó la detención provisional a un hombre por la presunta comisión del delito de trata de personas.

Al ciudadano panameño, acusado de reclutar jóvenes para la guerra de Rusia contra Ucrania, también se le imputaron cargos durante la audiencia judicial celebrada este sábado, informó el Ministerio Público.

El hombre fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con dos víctimas que fueron rescatadas, y de los cuales el ahora detenido mantenía en su poder sus pasaportes.