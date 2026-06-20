Detienen a sospechoso de homicidio en Guna Nega

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Superior de Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana, aprehendió a un hombre vinculado a un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio, en el sector de San Francisco, área de Guna Nega, corregimiento de Ancón.

En un reporte de prensa, la entidad señala que al ciudadano, de 19 años, también se le ubicaron indicios relacionados con un presunto delito contra la seguridad colectiva, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.