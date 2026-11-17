La Fiscalía Anticorrupción logró la detención de la pareja de Luis Oliva, exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), como parte de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado bajo la figura de interpuesta persona.

De acuerdo con información del Ministerio Público, la orden de detención fue emitida el pasado 13 de noviembre y se hizo efectiva durante la tarde de ayer.

La investigación busca determinar la posible participación de esta persona en el manejo o facilitación de recursos económicos presuntamente vinculados con el enriquecimiento injustificado.

Cabe recordar que Luis Oliva se mantiene bajo detención provisional, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con este caso.