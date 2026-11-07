Detienen a mujer de 20 años por el delito de homicidio en Los Andes, San Miguelito

La Policía Nacional detuvo a una mujer en el sector de Los Andes, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, requerida por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

La detenida, de 20 años, mantenía un oficio emitido por la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de San Miguelito, relacionado con un hecho ocurrido el 10 de febrero de 2026 en el sector de Fátima, Perro Negro.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y la colaboración con las autoridades judiciales, mediante acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la ley.