Detienen a cuatro personas por homicidio y asociación ilícita en Colón

Por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir, cuatro ciudadanos estarán detenidos provisionalmente; luego que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograra ante el Tribunal de Garantías la aplicación de esta medida cautelar, confirmaron del Ministerio Público (MP).

Durante el desarrollo de la audiencia ante el Juzgados de Garantías, la Fiscalía también logró la legalización de las aprehensiones y formulación de imputación contra los cuatro hombres.

De acuerdo con el MP, estas cuatro personas están vinculadas al homicidio de un hombre de 23 años que había sido reportado como desaparecido desde el 10 de diciembre de este año; sin embargo, su cuerpo sin vida fue ubicado en un área boscosa en Las Praderas, en el corregimiento de Buena Vista el 13 de diciembre de 2025.

Los imputados fueron aprehendidos el pasado 22 de diciembre, mediante la “Operación Helio 2” al ser requeridos por los delitos antes mencionados.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.