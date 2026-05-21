Detención provisional para un agente de seguridad por violencia contra dos mujeres

El Tribunal de Garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional para un hombre de 34 años de edad, tras la imputación por el delito de violencia de género, según informó en un comunicado el Ministerio Público.

Estos hechos ocurrieron de forma repetitiva los días 18, 23 y 25 de marzo, y el 7 de abril de 2026. El imputado, quien laboraba como agente de seguridad en un colegio privado ubicado en el corregimiento de Rufina Alfaro, enviaba mensajes de amenaza a las víctimas, quienes brindaban el servicio de transporte colegial en el mismo centro de estudios. El agresor las humillaba con palabras soeces y les advertía que las iba a golpear; incluso les envió un mensaje que decía: “Las quiero muertas”.

Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público sustentó la solicitud de detención provisional basándose en los riesgos procesales, tales como el peligro que representa el imputado para las víctimas, el riesgo de afectación de los medios de prueba y la naturaleza grave del delito.