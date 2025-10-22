Nacionales

Detectan sitios de venta de lotería clandestina en Chiriquí

22 de octubre de 2025

Este miércoles, 22 de octubre, en al menos 10 comercios de la provincia de Chiriquí, se localizó “venta clandestina de lotería, tica, nica, monazos y muchas otras formas ilegales donde presuntamente se evaden impuestos y afectan el Tesoro Nacional”, informaron de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Agregaron que, “además, se detectó que algunos billeteros también se dedican a esta mala práctica de venta clandestina, con sobre precio o casado, por lo que serán sancionados”.

Personal de la Lotería participó del operativo interinstitucional, junto al Ministerio de Salud, Acodeco y la Policía Nacional.

