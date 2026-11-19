Un caso positivo de malaria fue notificado en la comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias ante el incremento de contagios en esta zona del país.

La información fue dada a conocer por el Ministerio de Salud (Minsa), que detalló que, a través de la Región Metropolitana de Salud, realizó un operativo de salud pública en esta comunidad para reforzar la vigilancia epidemiológica y prevenir la propagación de la enfermedad.

Durante la jornada, desarrollada en coordinación con la Junta Comunal de Ancón, la Cruz Roja Panameña, la Policía Nacional y líderes comunitarios, se efectuó una búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con malaria.

Los equipos de salud realizaron pruebas de diagnóstico rápido y tomaron muestras para gota gruesa, con el propósito de detectar oportunamente posibles casos y garantizar la atención y el tratamiento de los pacientes.

Según informó el Minsa, el caso positivo detectado en Kuna Nega está relacionado con los contagios identificados en el vertedero de Cerro Patacón.

La entidad sanitaria mantiene una alerta ante los más de 160 casos de malaria registrados en el corregimiento de Ancón y continúa desarrollando acciones interinstitucionales para contener la propagación de esta enfermedad, transmitida por el mosquito Anopheles.