Detectan irregularidades en normas sanitarias en comercios de Pedregal

El equipo de Salud Pública de la Región Metropolitana del Ministerio de Salud (MINSA) siguió con sus intervenciones sanitarias a locales comerciales en el corregimiento de Pedregal, en Ciudad de Panamá.

Este sábado durante un operativo de cumplimiento de normas, el equipo logró el decomiso de cigarrillos y otros productos de tabaco que incumple la Ley 13 de noviembre de 2023, también el decomiso de medicamentos que su venta está prohibida en estos locales comerciales.

Otras deficiencias encontradas en los locales están: la falta de medidas higiénicas en el área de manipulación y preparación de alimentos; neveras en malas condiciones, productos alimenticios mezclados con productos de limpieza entre otras y clínicas sin permisos sanitarios.

Los operativos que realiza el MINSA enfocados en la verificación de cumplimiento de normas sanitarias es para proteger la salud de la población y no causar molestias en la economía de los locales.

Además, se le reitera a los empresarios, comerciantes, emprendedores y propietarios que deben cumplir con la normativa del MINSA con los trámites de permisos sanitarios, constancias de inspección y los colaboradores con sus carnet blanco y verde para evitar ser sancionados.

Fuente: minsa.gob.pa