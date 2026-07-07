Nacionales

Destinan fondos para fortalecer operación contra la delincuencia

Destinan fondos para fortalecer operación contra la delincuencia
Redacción Metro Libre
07 de julio de 2026

El Consejo de Gabinete autorizó recursos a favor del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La Resolución 71-26 aprueba un crédito adicional suplementario por la suma de B/.11,723,301.00 para la Policía Nacional, el cual será destinado a la reactivación de su flota vehicular.

Por su parte, la Resolución 72-26 otorga un crédito adicional de B/.5,873,071.00 con el propósito de financiar la actualización, soporte y mantenimiento tecnológico del Centro de Operación Nacional (CON-C5).

De igual forma, el Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar ambas resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y el correspondiente registro del detalle codificado de ingresos y gastos necesario para su ejecución.

Tags:
Consejo de Gabinete
|
Operación
|
Fondos
|
Delincuentes
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR