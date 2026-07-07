Destinan fondos para fortalecer operación contra la delincuencia

El Consejo de Gabinete autorizó recursos a favor del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La Resolución 71-26 aprueba un crédito adicional suplementario por la suma de B/.11,723,301.00 para la Policía Nacional, el cual será destinado a la reactivación de su flota vehicular.

Por su parte, la Resolución 72-26 otorga un crédito adicional de B/.5,873,071.00 con el propósito de financiar la actualización, soporte y mantenimiento tecnológico del Centro de Operación Nacional (CON-C5).

De igual forma, el Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar ambas resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y el correspondiente registro del detalle codificado de ingresos y gastos necesario para su ejecución.