Despacho de la Primera Dama inicia la renovación del CAI de Tocumen

Personal del Despacho de la Primera Dama realizó este miércoles 11 de marzo una inspección técnica en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. El objetivo fue evaluar las condiciones del lugar para iniciar de inmediato su renovación integral bajo el proyecto “Espacios que Abrazan”, informaron desde la institución.

Detallaron en un comunicado que la visita fue encabezada por Monique y Alexandra Mulino (hijas de la Primera Dama Maricel Cohen de Mulino), junto a la directora de la SENNIAF, Lilibeth Cárdenas, quienes evaluaron las instalaciones y escucharon de primera mano las necesidades del centro para comenzar a definir acciones que contribuyan a mejorar sus espacios. El equipo técnico lo integran arquitectas voluntarias que donan su conocimiento para diseñar espacios funcionales y humanos.

Según la entidad, “Espacios que Abrazan” es una iniciativa que promueve la renovación y humanización de casas hogar, albergues y espacios comunitarios, con el propósito de crear entornos más seguros, dignos y funcionales para poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niños, niñas y personas adultas mayores.

Durante 2025, el proyecto logró la renovación de cuatro casas y la capilla del Hogar San José de Malambo, beneficiando a más de 80 niños. Estas mejoras fueron posibles gracias a los aportes de la empresa privada y a los donantes que se sumaron a la gala benéfica “Iluminando la Infancia”, iniciativa impulsada por este despacho para recaudar fondos destinados a mejorar espacios que acogen a infantes en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, revelan que también se realizaron intervenciones en la Casa Hogar Beatriz Jaén de Arosemena en Penonomé, en la Casa Hogar de Soná, además de la renovación del salón de informática y la entrega de 20 computadoras en el Hogar María Auxiliadora de Chitré.

Para 2026, el proyecto continúa ampliando su alcance con nuevas intervenciones en espacios como el Hogar Juan Pablo II, donde residen personas mayores en situación de calle, así como en una vivienda en Caimitillo, donde vive Raquel junto a sus cuatro hijos, dos de ellos con parálisis cerebral, lo que requiere adecuaciones especiales para mejorar su calidad de vida.

A estos esfuerzos se suman otros lugares que serán intervenidos durante el año, entre ellos la Cárcel La Esmeralda en su área de visita para hijos adolescentes, el Hogar Divino Niño, el Hogar de Agua Buena, el Hogar María Auxiliadora de Chitré, el Hogar Madre Teresa de Calcuta, el Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM), la Sala de Salud Mental del Hospital San Miguel Arcángel, el Hogar Bolívar, el CAIPI Las Cruces en Los Santos, la Casa Hogar Soná, el Hogar de Niñas de Penonomé y la Casa Hogar Beatriz Jaén en Penonomé.

Estas intervenciones son posibles tras las donaciones recibidas por el Despacho de la Primera Dama, el apoyo de la empresa privada y la colaboración de distintas instituciones del Estado, que se suman para mejorar espacios que impactan directamente en la calidad de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La visita al CAI de Tocumen marca el inicio de un trabajo que busca mejorar las condiciones de este espacio y aportar entornos más dignos y humanos para quienes más lo necesitan, reafirmando el compromiso del Despacho de la Primera Dama con la protección y el bienestar de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.