Despacho de la Primera Dama impulsa proyectos de acceso a agua potable en Panamá y Darién

El Despacho de la Primera Dama anunció esta semana una serie de intervenciones orientadas a mejorar el acceso al agua potable en comunidades de Panamá y Darién, al señalar que “garantizar el acceso al agua potable como un derecho fundamental y una base indispensable para la salud, la dignidad y el desarrollo comunitario” es una de sus principales prioridades.

En la comunidad de Llano Bonito, en Caimitillo, se ejecutó el proyecto Lluvia de Felicidad, descrito como “una iniciativa orientada a brindar soluciones sostenibles de acceso al agua en comunidades vulnerables”. A través de este programa se entregaron e instalaron “35 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL)”, beneficiando a igual número de familias.

De acuerdo con el comunicado, esta intervención fue posible gracias a “una donación total de medio millón de dólares por parte de Grupo Rotoplas”, que incluyó la instalación de los sistemas y la capacitación técnica a la comunidad, con acompañamiento del Ministerio de Salud. Cada hogar recibió “su certificado del sistema, así como kits de limpieza, cocina y obsequios para los niños”.

En el lugar, representantes del Despacho realizaron un recorrido por una vivienda beneficiada, donde se constató “el correcto funcionamiento del sistema y su impacto inmediato en la vida cotidiana de la familia”.

En paralelo, en La Palma, provincia de Darién, se inauguró una potabilizadora con un tanque de almacenamiento de 80,800 galones, infraestructura que “permitirá mejorar significativamente el suministro de agua para aproximadamente 7,000 habitantes” de las comunidades cercanas. La obra tuvo un costo cercano a los 75,000 dólares, “donados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)”, y fue ejecutada por la Asociación Pro Obras de Beneficencia a través del IDAAN.

Durante la visita también se entregó la orden de proceder para instalar “la primera oficina comercial del IDAAN en la provincia, que estará ubicada en Metetí”, con el objetivo de acercar los servicios de la institución a la población.

El comunicado destaca que “más allá de las infraestructuras y las cifras, estas acciones reflejan el compromiso del Despacho de la Primera Dama con soluciones concretas que generan impacto directo”, especialmente en comunidades donde el acceso al agua potable ha sido históricamente limitado.