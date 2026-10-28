Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en el Casco Antiguo y Vía España

Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá se realizarán en dos rutas: el Casco Antiguo y Vía España, según informó el Ministerio de Educación (Meduca), a través de la Comisión Nacional de Desfiles Patrios.

Se detalló que la Ruta 1 recorrerá el Casco Antiguo, desde el parque Simón Bolívar hasta la calle 26, en la avenida Balboa. La Ruta 2 se desarrollará en Vía España, desde la iglesia del Carmen hasta la intersección cercana a la Caja de Ahorros.

Mientras que el desfile del 3 de noviembre comenzará a las 9:00 a.m., mientras que el del 4 de noviembre iniciará a las 8:00 a.m. Ambas rutas contarán con más de 40 delegaciones, entre centros escolares, estamentos de seguridad, clubes cívicos y bandas independientes.

El presidente de la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, Edwin Gordón, informó que los abanderados del 3 de noviembre en la Ruta 2 serán estudiantes campeones de los juegos Codicader de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, provincias afectadas por el reciente sismo. El 4 de noviembre, esa responsabilidad recaerá en los campeones centroamericanos de Panamá y Colón.

También participarán dos bandas invitadas de Costa Rica: Revolución de Heredia y Banda Vieja Metrópolis.