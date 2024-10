Pedro Meilán, exdirector de la ACODECO, recomendó a las personas poner sus quejas si no se le aplica lo estipulado en la Ley. “Si la persona no le da su descuento, guarde la factura y con eso puede dirigirse a la entidad a poner la denuncia”.

“El movimiento Mundos presentará reformas a la Ley 6, porque realmente no nos satisface; por ejemplo, en el tema de los medicamentos porque están muy caros en el país”.

“La mayoría de restaurantes no aplican el descuento, si no se les recuerda que tenemos esa Ley. Los trabajadores en las cajas no preguntan ni por la edad ni por la cédula, para verificar”.