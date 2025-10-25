Desbordamiento del río Tonosí afecta varias residencias

Al menos cinco viviendas resultaron afectadas por la introducción de agua en el sector de Pueblo Nuevo, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, luego de que el Río Tonosí se saliera de su cauce debido a las fuertes lluvias registradas este sábado en la región.

La estación 5 Tonosí del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se desplazaron al área para evaluar los daños y brindar asistencia a las familias afectadas. Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni fatalidades.

“Se mantiene monitoreo y apoyo a los vecinos. Recomendamos evitar zonas inundadas, mantener objetos de valor en lugares altos y tener un plan de evacuación familiar”, señaló la entidad bomberil.