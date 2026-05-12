Delegación de la ONU evalúa avances del plan de modernización del INADEH

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que recibió a una delegación de alto nivel de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en una visita oficial enfocada en conocer los avances del Plan de Transformación y Mejora Integral de la institución.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti Atencio, destacó: “Estamos construyendo un INADEH moderno, transparente y conectado con las necesidades reales del país y del mercado laboral. Nuestra visión es formar talento humano preparado para los desafíos del presente y del futuro”.

Según el reporte, uno de los aspectos que más llamó la atención de la delegación fue el enfoque del INADEH en la empleabilidad, integrando programas de formación alineados con áreas estratégicas como logística, tecnología, construcción, turismo y servicios.

El presidente de la Junta Ejecutiva y embajador de Rumania ante las Naciones Unidas, Coronel Feruta, destacó que los avances observados reflejan una visión clara y una estrategia alineada con las nuevas tendencias globales de formación y desarrollo humano.

“Es un ejemplo de cómo las instituciones pueden alinearse estratégicamente para generar impacto y oportunidades reales para la población”, señaló.

Durante la jornada también se presentaron los avances del trabajo conjunto entre el INADEH y UNOPS para fortalecer infraestructura, procesos y capacidades institucionales, bajo estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.