Defensoría sensibiliza a 7,802 personas en campaña nacional de prevención de violencia hacia la mujer

A nivel nacional, 7,855 personas fueron sensibilizadas, por personal de la Defensoría del Pueblo como parte de la campaña de Prevención de Violencia hacia la Mujer, “iniciativa que se convirtió en la principal bandera de la gestión durante el 2025”, informaron de la entidad rectora de los Derechos Humanos.

Detallaron que, “entre enero y octubre, la institución desarrolló 948 acciones, consolidando un esfuerzo sostenido de acercamiento a la ciudadanía; las cuales incluyeron 17,381 volanteos; 7,802 capacitaciones; 92 defensorías móviles y una amplia estrategia digital que generó 130,869 interacciones en redes sociales”.

Como parte de la campaña, la Defensoría también produjo 12 episodios de pódcast, en los que especialistas de la entidad abordaron diversas modalidades de violencia de género, rutas de atención, orientación y recursos para las mujeres que requieren ayuda.

Las actividades formativas alcanzaron a públicos diversos y estratégicos. Las capacitaciones se extendieron a escuelas primarias, secundarias, universidades, entidades públicas, privadas y comunidades, con el objetivo de promover una cultura de prevención desde edades tempranas y fortalecer los conocimientos sobre cómo identificar, actuar y denunciar situaciones de vulneración de derechos de la mujer.