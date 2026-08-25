Defensoría instala mesa técnica en Valle de Los Cerezos

Ante la crítica situación que enfrentan cerca de 500 familias de la barriada Valle de Los Cerezos en Arraiján, cuyas viviendas presentan graves fallas estructurales, la defensora del Pueblo, Ángela Russo, se apersonó este lunes al sector para instalar una mesa técnica de mediación y búsqueda de soluciones.

Los residentes alzaron su voz ante la falta de respuestas y el deslinde de responsabilidades por parte de los constructores, denunciando un panorama alarmante que incluye techos rajados, losas cayendo, paredes y baños con graves problemas de filtración, así como el caso extremo de una residencia que ya colapsó por completo y fue inhabilitada por recomendación del Cuerpo de Bomberos y del Sinaproc.

Luego de la visita de las autoridades este lunes, Dalys Bosquez, cuya vivienda se ha desplomado, reveló que todavía no ha logrado respuestas tras las inspecciones que se le hicieron a su residencia. “Yo tengo un informe del Sinaproc de cuando se desprendió el techo, que eso ya va para un mes y de ahí hasta ahora que el diputado (Lenin Ulate) consiguió que viniera la Defensoría del Pueblo y el MIVIOT”, aseguró Bosquez.

La situación sigue agravándose, ahora también hay problemas de aguas negras, sobre todo en las casas de las esquinas, dijo Bosquez.

Por su parte, Daniel Ramos, dirigente de esta comunidad, destacó que en la reunión de este lunes el MIVIOT se comprometió a buscar toda la información relacionada con este proyecto. “Cuando esté toda la información nos sentamos con las autoridades correspondientes y los miembros de nuestra comunidad”.

Durante su visita, la defensora Ángela Russo expresó su preocupación al señalar: “Lamento esto que está sucediendo en el día de hoy, nosotros estamos proponiendo una mesa técnica, para que nos sentemos a ver cómo solucionamos este problema”, y añadió sobre la posibilidad de entablar acciones legales que primero es necesario verificar a fondo las causas de la situación.

Por su parte, el diputado Lenin Ulate, quien también participó en la reunión, señaló que este caso debe convertirse en este precedente para evitar que situaciones similares se repitan, anunciando que desde la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional se ha conformado nuevamente una subcomisión bajo su presidencia, la cual celebrará su primera sesión este miércoles para dar seguimiento al problema.