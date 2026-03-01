Defensoría insta garantizar entornos escolares seguros y sin discriminación en 2026

Ante el inicio del año escolar 2026, la Defensoría del Pueblo de Panamá insta a las autoridades educativas, direcciones regionales, centros escolares oficiales y particulares, así como a las comunidades educativas del país, a reforzar las acciones necesarias para garantizar entornos escolares libres de discriminación, violencia y exclusión, donde prevalezcan la dignidad humana, la igualdad y el respeto mutuo.

“El derecho a la educación no se limita al acceso al sistema escolar; comprende su ejercicio en condiciones de equidad y no discriminación. La Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente establecen la obligación del Estado de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y de prevenir cualquier práctica que vulnere su dignidad por razones de origen étnico, condición social, sexo u otras circunstancias”, indicaron en un comunicado de Defensoría.

Recordaron que, en este marco, la Ley 285 de 2022 y el Resuelto N.° 887-2023 del Ministerio de Educación constituyen instrumentos fundamentales para fortalecer la convivencia escolar, asegurar que las medidas disciplinarias se ajusten a los principios de proporcionalidad y debido proceso, e implementar acciones preventivas frente a toda forma de discriminación, así como mecanismos accesibles de denuncia y protección.

Por último, reiteraron su disposición de acompañar técnica y pedagógicamente estos esfuerzos, el derecho a la educación debe consolidarse como un espacio de inclusión, reconocimiento y desarrollo pleno.