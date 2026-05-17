Defensoría inicia investigación por denuncias de falta de medicamentos y reactivos en hospitales de la CSS

La Defensoría del Pueblo informó que inició una investigación oficiosa fue iniciada tras las quejas presentadas por pacientes sobre la falta de reactivos, medicamentos y las condiciones del servicio de urgencias en instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Como parte de las diligencias, se realizaron inspecciones en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

Las acciones se desarrollan luego de reportes de pacientes relacionados con deficiencias en el abastecimiento de insumos médicos y condiciones en las áreas de atención de urgencias.