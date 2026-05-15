Defensa legal de rectora de la UNACHI niega vínculo con diplomas falsos

La defensa legal de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina de Bonagas, afirmó que la universidad no está vinculada con los presuntos diplomas falsos investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

El abogado Jorge Robinson sostuvo que los certificados bajo investigación “no guardan relación directa con la (UNACHI) " y que la institución está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

El pronunciamiento surge luego de que este viernes, 15 de mayo, personal del Ministerio Público, liderado por el Procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez realizará diligencias de inspección ocular en algunos despachos (de la UNACHI).

Respecto a las investigaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia del Ministerio de Educación, Robinson expresó que "esta universidad en los años 2025 y 2026 ha enviado notas certificando que los diplomas utilizados en el Ministerio Público no guardan relación con estudiantes de esta casa de estudios. Si existe alguna falsificación en esa documentación particular, no fue realizada en esta casa de estudios".

En tanto, sobre las diligencias del Despacho Superior del Procurador de la Nación, que tratan sobre diplomas expedidos por universidades internacionales, los cuales están siendo cuestionados por la comunidad en general, el jurista dijo que "el Ministerio Público busca esclarecer si existió o no algún tipo de irregularidad en los beneficios que pudieron recibir en su momento aquellas personas que presentaron para acreditación los diplomas en esas universidades".