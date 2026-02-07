Decomiso de arma y aprehensión en San Miguel

Un hombre fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional (PN) tras ser sorprendido portando un arma de fuego en el edificio Los 3 Reyes, en el sector de San Miguel, Calidonia.

Desde la entidad informaron que el individuo, de 20 años, fue interceptado por las unidades policiales al notarlo en actitud sospechosa, intentando darse a la fuga y arrojando un objeto. Al ser verificado, se constató que se trataba de un arma de fuego, un proveedor y municiones.

La Policía Nacional reitera su firme compromiso con la seguridad y el orden público, mediante la ejecución de operativos de prevención y control en todo el país, contribuyendo a la protección de la ciudadanía.