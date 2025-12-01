Decomisan presunta droga y armas blancas en La Joya

Durante un operativo de requisa en el Centro Penitenciario La Joya, las autoridades decomisaron presunta droga y armas blancas, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, durante la intervención en los pabellones 4 y 7, las unidades lograron decomisar presunta sustancia ilícita, teléfonos celulares, cigarrillos, equipo de sonido, cargadores, platinas, pesas digitales, entre otros artículos prohibidos que representan una amenaza para el orden y la seguridad dentro del penal.

Las investigaciones correspondientes serán adelantadas por el Ministerio Público, con el fin de deslindar responsabilidades y continuar fortaleciendo el control institucional dentro de los recintos penitenciarios.