Decomisan más de 2,400 paquetes de droga y capturan a 32 personas en operativos antidrogas

La Policía Nacional (PN) informó que, en las últimas 48 horas, fueron decomisados 2,460 paquetes de presunta droga y aprehendidas 32 personas presuntamente vinculadas a delitos de narcotráfico y microtráfico en distintos puntos del país.

Según el reporte, las acciones se desarrollaron como parte de la Operación de Intervención y Control Territorial Focalizado, ejecutada en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval y en coordinación con el Ministerio Público.

El mayor decomiso se registró durante la Operación Horizonte, realizada en la provincia de Chiriquí, donde las autoridades incautaron 1,320 paquetes de presunta sustancia ilícita.

En esta operación también fueron aprehendidas cuatro personas y cinco vehículos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.

Por otro lado, en diferentes sectores de la ciudad capital se desarrolló la Operación Courier, mediante la cual fueron aprehendidas 14 personas presuntamente relacionadas con delitos de tráfico internacional de drogas.

La Policía Nacional indicó que, en lo que va de 2026, se han decomisado 8,614 paquetes de presunta droga en distintas operaciones antidrogas realizadas a nivel nacional.

Además, las autoridades reportaron acciones contra el microtráfico, con la incautación de 8,066 carrizos de cocaína, 1,974 bolistas de marihuana, 1,380 sobrecitos de marihuana, 613 fragmentos de piedra y 22 plantas de marihuana.

Por su parte, el Senan informó que durante 2026 ha desarrollado 39 operaciones contra el narcotráfico, cuyos resultados incluyen el decomiso de 25.3 toneladas de droga.

De ese total, 12.1 toneladas corresponden a cocaína, 13.2 toneladas a marihuana y 1,982 paquetes permanecen pendientes de análisis para determinar el tipo de sustancia.