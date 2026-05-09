Decomisan 564 paquetes de presunta droga en operación cerca de Isla Iguana

El Servicio Nacional Aeronaval (Aeronaval), en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN), ejecutó una operación al noreste de Isla Iguana que resultó en el decomiso de 564 paquetes de presunta sustancia ilícita.

Durante la acción fueron aprehendidas cuatro personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

La intervención se enmarca en el Plan Firmeza y busca fortalecer la seguridad en los espacios marítimos del país mediante acciones contra el tráfico ilícito.