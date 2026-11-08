Decomisan 515 paquetes de presunta droga en Paseo del Norte

La Policía Nacional informó que dos personas fueron aprehendidas y 515 paquetes de presunta sustancia ilícita decomisados durante una diligencia de allanamiento y registro de un vehículo en un PH ubicado en el sector de Paseo del Norte, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.

La operación fue desarrollada por la Dirección Nacional Antidrogas, en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio Público. Además, las unidades policiales decomisaron dos teléfonos celulares y B/.30.00 en efectivo.

La institución indicó que mantiene sus acciones preventivas y operativas para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir hechos que atenten contra el orden público.