Decomisan 20 paquetes de presunta droga en contenedor con destino a Bélgica

Un total de 20 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), tras ser encontrados ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor que tenía como destino final el puerto de Amberes, Bélgica.

El hallazgo se produjo durante labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de carga en un patio portuario. Unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria identificaron el contenedor sospechoso y, durante la inspección, observaron varios paquetes ocultos en los paneles del sistema de refrigeración.

Según la trazabilidad de la carga, el contenedor procedía del puerto de Paita, Perú, y tenía previsto realizar un transbordo en Panamá antes de continuar hacia Europa. En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala, se efectuó una diligencia de allanamiento y registro que permitió contabilizar los 20 paquetes. La sustancia está pendiente de análisis para determinar su composición.

Con esta incautación, el Senan elevó a 60,935 la cantidad de paquetes de sustancias ilícitas decomisados en lo que va de 2026, mediante 96 operaciones.