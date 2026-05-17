Decanos de la Unachi piden respetar autonomía universitaria y evitar decisiones apresuradas

Decanos y directores de centros de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) emitieron un comunicado dirigido a la rectora Etelvina de Bonagas y a la comunidad universitaria, en el que advierten que la situación actual de la institución “trasciende lo administrativo y financiero” y compromete “la estabilidad institucional, la gobernanza universitaria y la confianza de la comunidad”.

En el documento, fechado el 17 de mayo de 2026, las autoridades académicas señalaron que cualquier decisión que se adopte debe respetar “de manera irrestricta la autonomía universitaria” y los períodos para los cuales fueron electas las autoridades universitarias.

“Dichos períodos constituyen una garantía institucional y jurídica que no puede ser desconocida ni alterada por decisiones coyunturales”, indicaron.

Los decanos y directores sostuvieron que el respeto a esos períodos “asegura la estabilidad, la legalidad y la continuidad en la conducción de la universidad”.

En el comunicado también advirtieron sobre la necesidad de evitar medidas improvisadas en medio de la situación que enfrenta la universidad.

“Toda medida que se implemente en nuestra casa de estudio superior debe responder a una planificación estratégica, que asegure la continuidad académica y administrativa, evitando acciones improvisadas que puedan profundizar la inestabilidad”, expresaron.

Las autoridades académicas recomendaron además al Gobierno Nacional la conformación de una mesa de diálogo amplio para abordar los ajustes financieros, académicos y presupuestarios necesarios para la universidad.

El documento plantea igualmente que cualquier acción debe contar con “el debido sustento técnico jurídico y/o legal” y responder a una visión estratégica orientada al fortalecimiento institucional y académico.

Los firmantes también señalaron que consideran prioritario promover “cambios, ajustes o rotaciones internas” que permitan consolidar un equipo de trabajo fortalecido para ejecutar las transformaciones requeridas.