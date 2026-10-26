Cuestionan poca visibilidad de la Defensoría tras el sismo

T. Jiménez | La actuación de la Defensoría del Pueblo, dirigida por Ángela Russo, tras el sismo del pasado 9 de octubre ha sido poco visible y requiere mayor beligerancia para garantizar los derechos humanos de las familias afectadas, consideró Eduardo Gil, representante de la sociedad civil.Gil señaló que la institución debe vigilar el acceso a vivienda digna, salud y educación, además de garantizar la transparencia del censo de daños y dar seguimiento a las acciones del Estado.Por su parte, la Defensoría ha informado sobre acciones de acompañamiento en las provincias afectadas. En la barriada Pueblo Hermoso, en Penonomé, medió entre residentes, la promotora y la aseguradora para acordar la evaluación de las viviendas dañadas y definir las reparaciones necesarias.También reportó visitas a alojamientos temporales de La Mesa y Llano de los Osorios, en Los Santos, para verificar las necesidades de las familias.En Veraguas, participó en una inspección en la urbanización San Antonio, donde brindó orientación a los residentes y reforzó la protección de 32 niños, niñas y adolescentes. Según la institución, los apartamentos evaluados eran aptos para ser habitados.