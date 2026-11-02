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Cuerpo de Bomberos sofoca conato de incendio en la sede central del Registro Público

Cuerpo de Bomberos sofoca conato de incendio en la sede central del Registro Público
Archivo | Imagen ilustrativa.
Redacción Web
02 de noviembre de 2026

El Registro Público de Panamá informó que la tarde de este 2 de noviembre se registró un “conato de incendio” en su sede central, ubicada en Vía España, el cual fue controlado rápidamente gracias a la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El incidente no dejó personas heridas ni ocasionó daños en la estructura del edificio, como tampoco en la documentación que reposa en la institución.

En un comunicado, la entidad explicó que, como parte de su política de transparencia, mantendrá informada a la ciudadanía sobre la normalización de la prestación de sus servicios presenciales en dicha sede central.

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