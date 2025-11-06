Cuarto de urgencias de policlínica de San Miguelito cerrará temporalmente

Desde las 6:00 a.m., del viernes 7 de noviembre hasta las 6:00 a.m., del lunes 10 de noviembre, el cuarto de urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés, en San Miguelito, permanecerá cerrado, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la CSS, “esta medida obedece a trabajos programados de fumigación, mantenimiento y limpieza profunda, de conformidad con el Resuelto No. 1295 del 31 de octubre de 2025, emitido por el Ministerio de Salud (MINSA)”.

Con el fin de garantizar la atención a los pacientes durante este período, la CSS anunció que ha dispuesto las siguientes alternativas:

- Policlínica Generoso Guardia, en Santa Librada, con horario de atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

- Hospital Susana Jones Cano, en Villa Lucre, que brindará atención las 24 horas del día.

En ambas instalaciones se ha reforzado el personal médico y administrativo para asegurar un servicio oportuno y de calidad, agregaron de la CSS.