CSUCA define pilares para la educación en Centroamérica

La transformación universitaria, la armonización, el desarrollo regional, aseguramiento de la calidad, equidad, inclusión e integración de las funciones sustantivas de las universidades y relación universidad-sociedad y Estado, son ejes clave para alinear la formación académica frente a los retos de productividad en Centroamérica, explicó el secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), Carlos Alvarado.

El experto detalló que el CSUCA promueve el desarrollo de la cooperación y el trabajo conjunto mediante proyectos clave como el Sistema Centroamericano de Evaluación y armonización de la educación superior (SICEVAES), el Sistema Regional de Investigación y Postgrado (SICAR), el Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior (SIESCA) y el Sistema Regional de Vida Estudiantil (SIREVE).

Alvarado destacó que estas iniciativas buscan integrar a las universidades estatales centroamericanas con el fin de mejorar la calidad, fomentar la cooperación interuniversitaria y potenciar el desarrollo de la sociedad a través de la educación superior.

En tal sentido, el secretario del CSUCA dijo que trabajan en alianza con organismos de cooperación internacional, en proyectos como “uno que se llamaba el fortalecimiento de la gobernanza de la gestión de riesgos de desastres, trabajamos un proyecto con cooperación alemana que es prevención de residuos plásticos para reducir su impacto en el Mar Caribe de Guatemala y Honduras. Tenemos un programa de fortalecimiento en sistemas inclusivas de ciencia e innovación en América Latina a través de una red de investigación colaborativa. Ahorita estamos trabajando un proyecto ambicioso con el CAF”.