CSS presenta denuncias penales por 52 pensiones irregulares con impacto superior a B/.10 millones

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que presentó denuncias penales ante el Ministerio Público tras detectar un esquema fraudulento que involucra la alteración irregular de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales, lo que derivó en la aprobación de al menos 52 pensiones irregulares, con un impacto económico estimado en más de B/.10 millones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares internas realizadas por la actual administración, entre B/.3 y B/.4 millones ya han sido pagados en concepto de pensiones, como resultado de manipulaciones sistemáticas en los sistemas informáticos de la institución.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que los hallazgos no corresponden a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón organizado de fraude. Según detalló, este esquema habría sido ejecutado presuntamente en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos.

“No toleraremos mafias ni redes de corrupción que atentan contra los fondos de los asegurados. Cada balboa que se desvía ilegalmente es un golpe directo a la sostenibilidad del sistema y a la confianza de los panameños”, señaló el director general.

La denuncia presentada ante la Fiscalía sugiere la posible comisión de delitos contra el orden económico, la seguridad informática, así como peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otras calificaciones que puedan surgir en el curso del proceso investigativo.

La CSS solicitó formalmente al Ministerio Público la realización de peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales o pasados y de terceros beneficiados, así como la adopción de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.