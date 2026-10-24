CSS mantiene operativa la mayoría de sus instalaciones tras el sismo

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la red de atención médica se mantiene operativa en la gran mayoría de sus instalaciones a nivel nacional, luego del sismo registrado el pasado 9 de octubre, aunque algunas unidades continúan con restricciones mientras se realizan reparaciones.

De acuerdo con el informe actualizado de infraestructura, unas 60 instalaciones funcionan con normalidad, seis prestan servicios con algunas áreas restringidas y tres permanecen cerradas temporalmente. Sin embargo, la institución indicó que los pacientes de estas últimas reciben atención en sedes alternas.

Asimismo, la CSS destacó avances en la recuperación de sus instalaciones, entre ellos la reapertura parcial de la consulta externa del Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, provincia de Veraguas. Mientras tanto, la ULAPS de Tonosí ofrece todos sus servicios en el hospital modular de la institución, mientras se ejecutan las reparaciones estructurales.

Por otra parte, el CAPPS de Los Pozos brinda atención en el hospital modular climatizado, ubicado en la cancha de la comunidad, y complementa sus servicios con giras de salud comunitarias. En tanto, los usuarios de la Policlínica Presidente Remón son atendidos en otras policlínicas de la región metropolitana.

En cuanto a las instalaciones que funcionan con ajustes, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía mantiene consultas externas de medicina general, cirugía, pediatría y ginecología en un ala habilitada del edificio, mientras que los pacientes hospitalizados permanecen temporalmente en el hospital de campaña.

De igual manera, el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, mantiene operativo el servicio de urgencias. No obstante, la hospitalización se distribuye entre las áreas habilitadas y el hospital modular, mientras que las consultas externas especializadas se ofrecen en la Policlínica Dr. Manuel De Jesús Rojas.

Por su parte, la Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego, en Chitré, brinda atención en el hospital de campaña climatizado ubicado en el Parque Forestal de Chitré y en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado. Sin embargo, algunos servicios, como el laboratorio, continúan en proceso de adecuación.

En Santiago, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez ofrece atención en la planta baja del edificio, mientras se completan las reparaciones en el nivel superior. A su vez, la Policlínica San Juan de Dios, en La Villa, mantiene sus servicios con normalidad, aunque persisten restricciones puntuales en el acceso principal y en dos áreas de fisioterapia.

Finalmente, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, continúa atendiendo a sus pacientes de manera habitual, mientras se desarrollan trabajos de intervención y mejora en espacios secundarios de apoyo.

Ante este panorama, la CSS mantiene la atención mediante instalaciones habilitadas y sedes alternas, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios médicos a los asegurados mientras avanzan las reparaciones ocasionadas por el sismo.