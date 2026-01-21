CSS detecta hipertensión y diabetes en trabajadores bananeros

Durante la evaluación del Programa de Vigilancia Médica Ocupacional, dirigido a los trabajadores bananeros en Bocas del Toro, se han detectado casos de hipertensión y diabetes sin diagnóstico previo ni control médico, reveló el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon.

Mon detalló que, a la fecha, se han realizado 1,099 muestras de laboratorio y 709 atenciones médicas, en las que se han evaluado riesgos químicos, físicos, ergonómicos y psicosociales de esta población. Como resultado, se encontraron indicadores iniciales de afectación renal leve, molestias musculoesqueléticas leves en menos del 10% de los evaluados y parasitosis asociadas a las condiciones ambientales de la zona, entre otras dolencias.

“El plan para la protección de la salud de los trabajadores bananeros en la provincia de Bocas del Toro no es un anuncio simbólico ni una reacción tardía; es una estrategia preventiva del Estado que lidera la Caja de Seguro Social en conjunto con el Ministerio de Trabajo, y que pone la salud del trabajador en el centro de toda nuestra política pública. Este programa forma parte del proceso de reactivación de la actividad bananera”, manifestó Mon.

El directivo explicó que mañana se realizará una supervisión del programa en campo: “Este programa se estructura en tres fases. La fase uno, que inició el 12 de enero con la toma de muestras de laboratorio, evaluación médica integral y vacunación. En febrero y marzo entraremos en la fase dos, que consiste en más exámenes de laboratorio hasta alcanzar una población de 3,400 trabajadores. Finalmente, la fase tres, entre abril y mayo, brindará una cobertura sostenida para garantizar el seguimiento y la continuidad del programa”, sostuvo.

La puesta en marcha de esta iniciativa responde a lo establecido en la Ley de los Bananeros y sus modificaciones en la Ley 51, las cuales priorizan la protección de la salud de los trabajadores.

Aunque el enfoque inicial es el sector bananero, el modelo del Programa de Vigilancia Médica Ocupacional se proyecta como una estrategia que podrá extenderse progresivamente a otros grupos laborales de riesgo a nivel nacional, bajo una política de equidad en salud.