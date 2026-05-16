CSS busca mejorar “nudos críticos” en agencias

La comisión administrativa y de auditoría de la junta directiva de la Caja de Seguro Social realizó una visita de supervisión a la agencia administrativa de San Francisco con el objetivo de evaluar los servicios que se brindan a la población y conocer las principales necesidades de la sede.

Durante la actividad, Ricauter Jurado explicó que estas inspecciones forman parte de un plan de visitas que continuará desarrollándose en distintas agencias a nivel nacional para identificar problemas, necesidades y posibles soluciones dentro de la institución.

“Nosotros como junta directiva hemos encargado a la Comisión de Administración y Auditoría llevarnos esos pormenores que presentan ellos. Se seguirán visitando diferentes agencias a nivel nacional, viendo las necesidades y los nudos críticos de cada agencia, para así conformar una mejor Caja de Seguro Social”, expresó Jurado.

Por su parte, Marcelino Esquivel destacó la importancia de este tipo de acercamientos para mejorar las condiciones de trabajo y atención.

“Es importante porque así, para futuras soluciones y necesidades que tenemos en la agencia, ellos puedan aportarnos soluciones”, manifestó Esquivel.

La visita permitió además intercambiar impresiones sobre el funcionamiento administrativo de la agencia y las oportunidades de mejora en beneficio de asegurados y colaborad ores.