CSS atendió 6,000 casos durante la primera fase de la Alerta Verde por Navidad

Un total de 6,000 casos atendió la Caja de Seguro Social (CSS) a nivel nacional durante la primera etapa del operativo Alerta Verde, implementado con motivo de las fiestas de Navidad. El periodo comprendió desde el mediodía del miércoles 24 de diciembre hasta las 7:00 a.m. del viernes 26 de diciembre.

Del total de atenciones registradas en las 32 unidades ejecutoras habilitadas en todo el país, 5,116 correspondieron a enfermedades comunes y alrededor de 700 a casos por traumas, informó el Dr. Carlos Cerrud, jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Traslado de Pacientes.

El operativo Alerta Verde continuará durante las fiestas de Año Nuevo, desde el mediodía del miércoles 31 de diciembre hasta las 7:00 a.m. del viernes 2 de enero de 2026.

Por su parte, la Dra. Aurora Vernaza, coordinadora nacional de los Servicios de Urgencias de la CSS, explicó que los pacientes atendidos por enfermedades comunes presentaban cuadros como diabetes e hipertensión descontroladas, enfermedad cardiaca, neumonías, resfriado común e infecciones gastrointestinales.

En cuanto a los traumas, estuvieron relacionados principalmente con caídas, accidentes automovilísticos por colisión y atropellos, así como heridas por armas de fuego, detalló. A nivel nacional se reportaron 9 casos de heridos por proyectil de arma de fuego, 32 por arma blanca, 58 por colisión vehicular y 5 por atropello.

“Este año registramos 21 pacientes con quemaduras, y la mayoría no requirió hospitalización; solo un niño necesitó evaluación en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud”, señaló la especialista.

Precisó que la mayoría de estos casos correspondieron a personas adultas, producto del manejo inadecuado de fuegos pirotécnicos o accidentes caseros.

Finalmente, la Dra. Vernaza informó que durante la primera etapa del operativo no se registraron reportes de casos de influenza H3N2 a nivel nacional.

La CSS recomienda acudir oportunamente a las instalaciones de salud ante cualquier emergencia y hacer un uso adecuado de los servicios de urgencias.