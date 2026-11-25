La Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta un agotamiento total en el inventario de medicamentos clave a nivel nacional, entre ellos el clonazepam y tratamientos para la artritis reumatoidea, confirmó el director de la entidad, Dino Mon.

Según explicó el funcionario, la escasez de estos insumos es crítica en el mercado local, lo que obliga a la institución a buscar soluciones fuera del país. “El clonazepam ha quedado desierto tres veces; no hay clonazepam en todo el país y es un medicamento muy buscado, así que hay que hacer sendos esfuerzos a nivel internacional para ver cómo hacemos llegar toda esta cantidad de tabletas”, detalló Mon, quien añadió que buscan los mecanismos necesarios para contar con los fármacos reumatoideos durante la primera semana de diciembre.

Para revertir el desabastecimiento general en las farmacias de la institución, Mon aseguró que en las dos primeras semanas de diciembre alcanzarán un “abastecimiento cien por ciento regular” de los fármacos más demandados por los asegurados.

El director indicó que la entidad ya recibió lotes de medicamentos críticos como el irbesartán y que ejecutan compras de emergencia amparadas en el Decreto 16, además de nuevas licitaciones de precio único para mantener un suministro constante. Paralelamente, la CSS ha impuesto multas por 12 millones de dólares a 20 proveedores por incumplimientos.

“Hemos adoptado las medidas, lo que pasa es que la gente está recordando lo que pasó hace dos semanas”, señaló Mon, recalcando que el inventario disponible y los faltantes se actualizan de forma permanente en las plataformas digitales de la institución.

Nuevos especialistas

Las declaraciones del director se dieron en el marco de la graduación de 133 nuevos médicos especialistas de la CSS. Mon destacó la importancia de esta promoción para fortalecer la atención pública, afirmando que la institución apuesta por salvar vidas y generar transformaciones familiares “a través de la salud y, por supuesto, apostando a la esperanza del país con todos estos médicos que hoy van a formar parte de nuestras filas”.