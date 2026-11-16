$!CSJ busca restablecer sedes judiciales tras el terremoto

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, informó sobre las medidas adoptadas por el Órgano Judicial para garantizar la continuidad del servicio de justicia, luego de que el sismo registrado el pasado 9 de octubre provocara afectaciones en distintas instalaciones judiciales, entre ellas las sedes de los distritos de Las Tablas y Penonomé.

Chen Stanziola explicó que, tras el movimiento sísmico, se puso en marcha un plan de contingencia que incluyó visitas a las áreas afectadas, evaluaciones de los daños y la identificación de las necesidades más urgentes, con el propósito de adoptar medidas inmediatas y evitar la paralización del sistema de justicia.

La magistrada señaló que una de las principales dificultades ha sido la falta de instalaciones propias para reubicar al personal afectado. Como ejemplo, mencionó la situación del Tribunal Superior en Las Tablas, en la provincia de Los Santos cuyas instalaciones quedaron totalmente inhabilitadas, obligando a trasladar temporalmente a los funcionarios al distrito de Santa María.

Sin embargo, advirtió que esta reubicación no puede ser permanente, debido a que la ley establece que el tribunal debe funcionar en Las Tablas, por lo que continúan las gestiones para encontrar una solución que permita restablecer sus operaciones en esa jurisdicción.

Como parte de las alternativas implementadas, también se recurrió al teletrabajo para algunos funcionarios; en ese sentido, Chen Stanziola destacó que la legislación vigente desde 2008, que permite la digitalización de los procesos judiciales, ha sido una herramienta importante para mantener la prestación del servicio. Además, indicó que las afectaciones dejaron en evidencia la necesidad de ampliar la modernización tecnológica del sistema judicial, particularmente en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que, a su juicio, debe avanzar hacia la digitalización y dejar de depender exclusivamente de los expedientes físicos.

La situación también representa un desafío en la provincia de Coclé, específicamente en Penonomé, donde los funcionarios judiciales se encuentran laborando en una galera improvisada. Ante este escenario, la presidenta del máximo tribunal indicó que: “Tenemos que restablecer el servicio de justicia en condiciones de dignidad, que es una prioridad”, enfatizó Chen Stanziola, al referirse a las gestiones que adelanta la institución para atender las necesidades de las sedes afectadas. Aunque todavía no se cuenta con una cifra definitiva sobre el costo de las reparaciones, adecuaciones o reubicaciones, la magistrada aseguró que el Órgano Judicial realizará las inversiones necesarias, procurando mantener la prudencia en el manejo de los recursos públicos.