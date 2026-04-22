Corte Suprema mantiene condena a Martinelli en caso New Business tras rechazar demandas de inconstitucionalidad

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá desestimó varias demandas de inconstitucionalidad vinculadas al caso New Business, con lo que se mantiene la condena contra el expresidente Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales.

La decisión consta en el Edicto N.° 560, publicado por el Órgano Judicial de Panamá, en el que se detalla que dos de las demandas presentadas por los abogados Ángel Álvarez y Nadia Castillo, fueron acumuladas y analizadas de forma conjunta por el Pleno.

Ambas acciones cuestionaban la Resolución Indagatoria del 30 de junio de 2020 y la sentencia mixta del 17 de julio de 2023. Tras la revisión, la Corte concluyó que “no son inconstitucionales”, por lo que se mantiene la validez de estas decisiones judiciales.

Con este fallo, el máximo tribunal cierra la vía constitucional utilizada para intentar anular actuaciones clave dentro del proceso, que derivó en la condena de cinco personas por blanqueo de capitales, incluyendo a Martinelli.

Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión (10 años y ocho meses).

La decisión se da en el contexto de tres acciones de inconstitucionalidad presentadas en torno a este caso, todas desestimadas por la Corte, lo que refuerza la firmeza del fallo emitido en el proceso New Business.

El edicto fue fijado este miércoles, formalizando la decisión adoptada por los magistrados del Pleno.