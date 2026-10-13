Corredor Sur tendrá cierres nocturnos hasta el 21 de octubre por izaje de vigas

La empresa ENA SUR, S.A. informó que del martes 13 al miércoles 21 de octubre se realizarán trabajos de izaje de vigas en el Tramo Marino del Corredor Sur, como parte del proyecto de ampliación de los entronques Costa del Este e Hipódromo.

Se detalló que las labores se desarrollarán de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. Durante ese horario, se cerrarán los carriles en dirección a Paitilla y se habilitará una inversión de carriles en la calzada hacia Tocumen, con un carril disponible en cada sentido.

Durante las maniobras se aplicarán cierres totales del Tramo Marino de hasta 15 minutos. Al finalizar cada operación, se restablecerá la circulación por los carriles invertidos.

La velocidad máxima en el área de trabajo será de 30 km/h. La concesionaria recomienda a los conductores planificar sus viajes, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal en el sitio.