Cooperación regional en caficultura avanza con visita técnica en Capira

El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) acompañó a los delegados del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura (PROMECAFE) en una gira de campo realizada en la Finca El Pináculo, en Capira, como parte del cierre de su reunión ordinaria en Panamá.

Durante el recorrido, los representantes de los países miembros pudieron observar prácticas implementadas por el IDIAP para fortalecer la caficultura nacional, entre ellas mejoras en los sistemas de producción, la elaboración de abonos orgánicos generados a partir del proceso de beneficiado y el desarrollo de productos cosméticos como valor agregado para los productores.

El subdirector del IDIAP, José Villarreal, participó en la visita junto a los directores nacionales de la institución. Villarreal destacó que este tipo de actividades facilita la validación de avances técnicos, impulsa el intercambio de conocimientos y refuerza la colaboración regional en beneficio de las familias dedicadas al café.

Con esta gira técnica, PROMECAFE reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la sostenibilidad, la innovación y la competitividad del sector cafetalero en la región.