Contratación temporal de limpieza de hospitales genera ahorros al Estado, según el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que el servicio de limpieza en los hospitales públicos del país “se mantiene plenamente garantizado”, como parte de una medida responsable para proteger la salud de los pacientes y reducir riesgos sanitarios.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que, al inicio de la actual administración, se detectó que el servicio se prestaba mediante múltiples adendas consecutivas, por lo que se optó por implementar un proceso más transparente y eficiente.

“Cuando llegamos al Ministerio encontramos que el servicio de limpieza de los hospitales se venía dando con más de diez adendas continuas. Para dar claridad al proceso, decidimos realizar una cotización en línea”, señaló el ministro.

Agregó que esa modalidad se utilizó debido a la ausencia de una partida presupuestaria para una licitación inmediata, lo que obligó a una solución transitoria para mantener la operación del servicio.

“La limpieza de los hospitales no puede detenerse. Al igual que el oxígeno, la alimentación o el manejo de desechos hospitalarios, es un servicio crítico; suspenderlo provocaría una epidemia con un alto costo en vidas humanas”, enfatizó.

La cotización en línea permitió la participación de varias empresas, resultando seleccionada Hombres de Blanco por presentar la oferta más baja, lo que generó ahorros de B/.687,626.30 en comparación con las contrataciones previas. “Varias empresas participaron en la cotización y Hombres de Blanco fue la que presentó el precio más bajo. Con ese mismo precio están prestando el servicio en los hospitales”, explicó.

El ministro detalló que la empresa continúa operando mientras se estructura la licitación pública que contará con partida presupuestaria en el Presupuesto General del Estado 2026.

“Actualmente, Hombres de Blanco está limpiando los hospitales sin contrato formal, porque no se puede firmar un contrato sin partida presupuestaria. Sin embargo, han continuado prestando el servicio de manera eficiente, confiando en nuestra palabra de que se les reconocerá el trabajo realizado”, afirmó.

Destacó que no se han recibido reportes negativos: “He supervisado de cerca este proceso y en todas las regiones me han confirmado que los hospitales se mantienen limpios, sin quejas ni acumulación de suciedad. Están haciendo un buen trabajo y se los agradezco”.

El Minsa confirmó que la licitación pública será convocada a inicios de 2026 y reiteró su compromiso con la continuidad de los servicios esenciales, la transparencia administrativa y la protección de la salud de la población.