Contraloría señala que no ha interferido en investigaciones o diligencias del Ministerio Público

La Contraloría General de la República emitió un comunicado en el que afirma que, en ningún momento, funcionarios de la institución ni el contralor han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso. “La institución ha actuado de manera consistente, con absoluto respeto a las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, como lo evidencian las 365 auditorías realizadas y las denuncias debidamente sustentadas que han sido remitidas a las autoridades correspondientes”, explica la nota.

Agrega la misiva que “la presencia del contralor en las instalaciones de la fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un periodo prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias”.

La Contraloría reiteró que las investigaciones son parte fundamental del Estado de derecho y deben desarrollarse con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a las funciones de cada institución. En ese sentido, resulta importante que también se garantice que los servidores públicos que cumplen labores de fiscalización puedan ejercer sus funciones sin que se generen interpretaciones que afecten su trabajo técnico.

“Los panameños han sido testigos del esfuerzo sostenido de esta institución por fortalecer los mecanismos de control, documentar posibles irregularidades y trasladar oportunamente la información a las autoridades competentes, siempre en defensa del interés público”, se plantea.