Contraloría presenta siete denuncias penales ante el Ministerio Público

La Contraloría General de la República presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público tras detectar posibles hechos delictivos en informes de auditoría correspondientes a los años 2025 y 2026.

Entre los señalados en las acciones legales figuran Noriel Araúz (exadministrador de la AMP), Publio De Gracia (exdirector de la DGI), Maritza Ureña (exsubdirectora de la DGI) y Nadia del Río (exdirectora ejecutiva de la Presidencia).

Asimismo, se incluyó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) por supuestas anomalías en la adquisición de perforadoras; a la Junta Comunal de Ponuga, bajo la gestión de Alexander Campell, por el presunto manejo irregular de cheques; y a la empresa FCC Construcción, S.A., por una presunta exoneración del Impuesto Sobre la Renta.

Las denuncias fueron formalizadas ante las autoridades judiciales entre el 1 y el 2 de julio de 2026, poco después de recibirse los informes de auditoría correspondientes, informó la institución.

Al respecto, Publio De Gracia, exdirector de la DGI, detalló que la auditoría data de 2025 y guarda relación con una investigación que lleva dos años sobre una resolución establecida durante su administración.

“Soy muy respetuoso de las investigaciones. Como exfuncionarios tenemos siempre la obligación, no solamente en nuestra función pública, de ser transparentes al amparo de la ley; asimismo, cuando hay alguna duda, debemos participar en los procesos correspondientes para que la autoridad resuelva sus interrogantes. Por mi parte, siempre he actuado de manera presencial, entregando la información, y ojalá la autoridad también lo reconozca. Cuando esto se concluya de una manera que, estoy seguro, será favorable a mi persona, se podrá señalar que efectivamente todo fue muy transparente. Espero que las autoridades tengan la hidalguía de mencionarlo y comunicarlo, tal como lo han hecho hasta ahora”, expresó De Gracia.

El exfuncionario aclaró que no ha sido llamado a audiencia por este caso, pero sí ha entregado la información requerida desde hace dos años por las entidades judiciales.

En el caso del exdirector de la DGI, su informe de auditoría se recibió el 25 de mayo de 2026 y el 2 de julio se formalizó la denuncia por parte de la Contraloría ante el Ministerio Público.

Por su parte, el informe de auditoría de Noriel Araúz se presentó el 9 de abril de 2026 y la denuncia se interpuso el 1 de julio de 2026, según el documento divulgado por la Contraloría.

En tanto, las exfuncionarias Nadia del Río y Maritza Ureña tuvieron sus informes de auditoría listos el 29 de junio de 2026 y, dos días después, el 2 de julio de 2026, el Ministerio Público recibió la denuncia penal de la Contraloría.

En el caso del informe de auditoría del Idaan, este fue presentado ante la Contraloría el 26 de junio y la denuncia se radicó el 1 de julio de 2026.La empresa FCC Construcción, S.A. registró su informe de auditoría el 18 de septiembre de 2025, mientras que la denuncia correspondiente se realizó el 2 de julio de 2026.

La Junta Comunal de Ponuga (bajo la administración del representante del PRD, Alexander Campell) entregó el informe el 19 de enero de 2026, y la denuncia se presentó el 1 de julio.

La documentación fue enviada al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine si hubo o no la comisión de delitos contra la administración pública u otras conductas penales.