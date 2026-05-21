Contralor defiende el secuestro preventivo de bienes a exfuncionarios

El contralor general de la República, Anel Flores, defendió las recientes medidas de secuestro y cautelación de bienes aplicadas a exfuncionarios bajo investigación, aclarando que se trata de acciones estrictamente preventivas para salvaguardar los recursos del Estado. Flores señaló que el pueblo panameño ha sido testigo del “derroche de dineros públicos” en los últimos años y del “enriquecimiento obvio y notorio de muchas personas que entraron al gobierno con escasos recursos y salieron en unas condiciones inexplicables”.

Ante esta realidad, el funcionario explicó que la Contraloría actúa con prudencia para congelar dichos activos antes de que se fuguen, cambien de nombre, pasen a manos de testaferros o simplemente se esfumen, asegurando que la prioridad es que estos fondos no se pierdan y se resarzan al país. Si bien dejó claro que corresponderá a la justicia tomar las decisiones finales y los formulismos correspondientes, enfatizó que la institución está ejerciendo su facultad legal, la cual cuenta con el aval de la Corte tras las consultas pertinentes.

El contralor respaldó la legalidad de la medida recordando el precedente histórico del fallecido excontralor Rubén “Chinchorro” Carles, bajo cuya gestión se implementaron las primeras cautelaciones que lograron salvar valiosos bienes nacionales.

Finalmente, Flores prefirió mantener el hermetismo y no revelar si existen cuatro nuevos exfuncionarios bajo la lupa, argumentando que, aunque hay nombres que la opinión pública ya conoce, prefiere no adelantarse para concentrarse en la tarea de defender y cuidar los recursos de todos los panameños.